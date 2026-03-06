Allarme salmonellosi per integratori alimentari cosa c’è di vero I consigli dell’esperto

Il mercato degli integratori alimentari continua a crescere, anche in Italia, nonostante le recenti preoccupazioni legate a casi di salmonellosi segnalati in alcuni prodotti venduti negli Stati Uniti. Un esperto ha fornito consigli su come riconoscere eventuali rischi e su quali accorgimenti adottare. La questione ha suscitato attenzione tra consumatori e autorità sanitarie, mentre le autorità italiane monitorano la situazione.

Il mercato degli integratori alimentari non conosce rallentamento, al contrario registra un continuo aumento, anche in Italia e nonostante le preoccupazioni giunte nei giorni scorsi per i casi di salmonellosi, segnalati in alcuni prodotti commercializzati negli Stati Uniti. In particolare, l’allarme riguarda la categoria di integratori cosiddetti “naturali”, in quanto a base di piante. Ritenuti salutari proprio per gli ingredienti evidenziali nelle etichette, non sono esenti da rischi, come spiega l’esperto. Integratori a base di moringa: cosa sono. Il recente alert riguarda alcune capsule di moringa, a marchio “Rosabella”, commercializzate proprio in virtù dei benefici proprio della moringa oleifera, una pianta originaria dell’India appartenente alla famiglia delle Moringaceae. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Allarme salmonellosi per integratori alimentari, cosa c’è di vero. I consigli dell’esperto Chi usa la Semaglutide per perdere peso deve assumere anche integratori alimentari? Le risposte dell’espertoLe terapie a base di farmaci GLP-1 per perdere peso come Semaglutide e Tirzepatide sono sempre più diffuse, grazie all'efficacia nell'eliminare i... Perché le unghie si spezzano di più in inverno? I consigli dell’esperto e gli integratori per proteggerle dal geloDurante i mesi invernali è frequente notare che le proprie unghie diventino più deboli, fragili e soggette a sfaldamenti e rotture. Contenuti utili per approfondire Allarme salmonellosi. Temi più discussi: Integratori naturali, l’immunologo Minelli avverte: tra salmonella e rischi chimici; Alert per integratori di moringa in capsule, 7 casi di salmonellosi in Usa; Alert per integratori di moringa in capsule, 7 casi di salmonellosi in Usa. Integratore richiamato dopo diversi ricoveri per salmonellosi, avviso del Ministero: Resistente agli antibioticiIl batterio è risultato resistente a tutti gli antibiotici di prima linea e a quelli alternativi comunemente utilizzati per il trattamento delle salmonellosi ... fanpage.it Alert per integratori di moringa in capsule, 7 casi di salmonellosi in Usa(Adnkronos) - Alert per integratori moringa in capsule dopo i 7 casi di salmonellosi negli Usa. Il sistema di allerta rapido sulla sicurezza degli alimenti ... tuobenessere.it Il Ministero della salute ha lanciato un avviso pubblico ai consumatori per annunciare il richiamo dal commercio di un integratore in capsule dopo un esteso allarme per pericolo salmonellosi resistente agli antibiotici scattato negli Usa a seguito di diversi casi d - facebook.com facebook