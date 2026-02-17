Chi usa la Semaglutide per perdere peso deve assumere anche integratori alimentari? Le risposte dell'esperto
L’esperto spiega che chi utilizza Semaglutide per dimagrire spesso si chiede se sia necessario assumere integratori alimentari, dato che queste terapie stanno diventando molto popolari. Molti pazienti, infatti, notano miglioramenti rapidi nel peso, ma si preoccupano di eventuali carenze nutrizionali. Un esempio concreto: alcuni assumono vitamine e minerali per sostenere il corpo durante il percorso.
Le terapie a base di farmaci GLP-1 per perdere peso come Semaglutide e Tirzepatide sono sempre più diffuse, grazie all'efficacia nell'eliminare i chili di troppo. Accanto ad esse, stanno nascendo trattamenti di supporto a base di integratori alimentari per compensare potenziali carenze nutrizionali. Sono davvero utili? Lo spiega uno scienziato esperto di alimentazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
