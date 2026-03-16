Un confronto riservato tra un rappresentante del governo e l’ambasciatore russo in Italia ha portato a tensioni tra i vertici dell’esecutivo. Durante una conversazione, il premier avrebbe reagito con rabbia a una situazione imprevista, pronunciando frasi di sconcerto e preoccupazione. La discussione ha generato discussioni interne e ha attirato l’attenzione sulla gestione dei rapporti diplomatici.

Un colloquio riservato con l’ ambasciatore russo in Italia avrebbe innescato frizioni ai vertici dell’esecutivo. Al centro della vicenda c’è Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e dirigente di Fratelli d’Italia, che nelle scorse settimane avrebbe incontrato il diplomatico Aleksej Vladimirovi? Paramonov senza una comunicazione preventiva alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro degli Esteri Antonio Tajani. Secondo le ricostruzioni circolate in ambienti governativi, l’incontro non si sarebbe svolto alla Farnesina e sarebbe emerso solo in un secondo momento, elemento che avrebbe aumentato la sensibilità del caso. La circostanza, sempre stando alle fonti, sarebbe stata letta come un’iniziativa non concordata con Palazzo Chigi né con la catena di coordinamento del ministero competente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ma cosa hai fatto!”. Meloni infuriata col suo fedelissimo: scoppia il caso nel governo

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