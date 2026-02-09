Scoppia il caso caschi alle Olimpiadi | cos’è successo nello skeleton Gran Bretagna infuriata e il ricorso

Questa mattina è scoppiato il caos nello skeleton alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Durante le prime prove, la Gran Bretagna si è lamentata per alcune irregolarità e ha deciso di presentare un ricorso ufficiale. La disputa riguarda le regole delle discese, e ora il comitato olimpico dovrà chiarire cosa sia successo prima delle gare vere e proprie, che inizieranno giovedì con le competizioni maschili a Cortina d’Ampezzo.

Nella giornata odierna abbiamo assistito alle prime discese dello skeleton nell'ambito delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ma bisognerà aspettare giovedì 12 febbraio per assistere alle gare vere e proprie: ad aprire le danze saranno gli uomini, con l'assegnazione delle medaglie pervista per il giorno successivo sul budello di Cortina d'Ampezzo. C'è però un caso che ha tenuto banco prima dell'inizio delle competizioni sul budello di Cortina d'Ampezzo e che si è risolto nelle ultime ore. Il casco adottato dalla Gran Bretagna è stato considerato irregolare: la divisione ad hoc del Tas ha infatti respinto il ricorso presentato dalla Federazione Britannica contro la Federazione Internazionale (IBSF), stabilendo che quella tipologia non può essere utilizzata.

