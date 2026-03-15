Durante un intervento televisivo, la leader di un partito ha criticato le dichiarazioni della presidente del Consiglio in merito al referendum, chiedendosi se sia normale che si sostenga che un esito negativo possa portare a più stupratori liberi e bambini sottratti alle madri. Ha anche ricordato che il governo ha rimpatriato un cittadino straniero coinvolto in accuse di violenza.

“Ma vi pare normale che la presidente del Consiglio dica che, se passa il No, ci saranno più stupratori liberi e i bambini saranno strappati alle madri? Ma pensa che gli italiani siano stupidi? “. Con queste parole la segretaria del Pd Elly Schlein attacca frontalmente la premier Giorgia Meloni durante la sua partecipazione a In altre parole, su La7. L’occasione è il referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo: Schlein risponde alle dichiarazioni di Meloni, che nei giorni scorsi ha sostenuto che una vittoria del No porterebbe a “più stupratori e pedofili in libertà”, immigrati illegali rimessi in strada e “figli strappati alle madri” per decisioni giudiziarie contestate, come quella della famiglia nel bosco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Schlein a La7: “Stupratori liberi col No? Ma Meloni pensa che gli italiani siano stupidi? È il suo governo ad aver rimpatriato Al-Masri”

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