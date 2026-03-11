Famiglia nel bosco bambini resteranno nella casa accoglienza di Vasto perché rifiutati da altre strutture

Una famiglia con bambini che vivono nel bosco rimarrà temporaneamente in una casa di accoglienza a Vasto, poiché altre strutture hanno rifiutato di ospitarli. La decisione è stata presa in via provvisoria, mentre si cerca una soluzione definitiva. La famiglia si trova in questa struttura da alcuni giorni, in attesa di trovare una sistemazione stabile.

I tre bambini della famiglia nel bosco resteranno per il momento nella casa famiglia di Vasto. Nonostante un’ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila che ha disposto il trasferimento dei piccoli in un’altra struttura, al momento in Abruzzo non sarebbero disponibili soluzioni alternative. Lo stop al trasferimento, dunque, è dovuto a cause di forza maggiore. Le ultime notizie sulla famiglia nel bosco Come è iniziata la storia della famiglia nel bosco La famiglia nel bosco al centro del dibattito Le ultime notizie sulla famiglia nel bosco Secondo quanto emerge da ambienti vicini alla famiglia, diverse strutture contattate avrebbero rifiutato l’accesso ai minori, rendendo impossibile il trasferimento immediato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

