I Tabanelli e la vita nel bosco | Sono diventati campioni senza tv né smartphone

I Tabanelli vivono nel cuore dei boschi, un’esperienza che ha segnato profondamente la loro vita, perché hanno scelto di lasciarsi alle spalle televisioni e smartphone. La famiglia si è trasferita in una casa isolata tra la neve e gli alberi, dove i figli sono cresciuti senza distrazioni digitali. Irene, la sorella maggiore, si dedica all’arte e sta per presentare una nuova installazione a Livigno. Miro e Flora, invece, sono diventati campioni di sci freestyle e questa sera Flora debutta alle Olimpiadi nel big air, la disciplina che l’ha portata a vincere il titolo mondiale.

Una vita senza cellulare né televisione, una casa-rifugio tra i boschi e la neve e tre figli diventati grandi in tutti i sensi, ognuno nel suo campo: la sorella maggiore, Irene, è un’artista richiesta in tutta Italia, farà un’installazione anche a Livigno nei prossimi giorni; Miro e Flora sono campioni internazionali nello sci freestyle e finalmente stasera Flora esordirà alle Olimpiadi nel suo ‘big air’, la specialità che l’ha resa celebre e di cui è campionessa del mondo in carica. La famiglia Tabanelli è una famiglia speciale e a raccontarcela è mamma Lucia Ceron, che con papà Antonio gestisce da anni il Rifugio ‘Duca degli Abruzzi’ al Lago Scaffaiolo, Appennino modenese vicino al Corno alle Scale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I Tabanelli e la vita nel bosco: "Sono diventati campioni senza tv né smartphone" Famiglia nel bosco, papà Nathan: "I miei figli sono distrutti dall'ansia, sono diventati litigiosi" Nathan, padre di famiglia, osserva con preoccupazione i cambiamenti nei suoi figli, ormai affetti da ansia e agitazione. Famiglia nel bosco, il padre rivela: “Dopo allontanamento i miei figli sono distrutti da ansia. Sono diventati litigiosi” La famiglia Trevallion, residente nei boschi di Palmoli, ha scelto uno stile di vita autosufficiente lontano dalla città. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Flora Tabanelli: Sono cresciuta senza tv e cellulare, ascolto solo la neve; Miro Tabanelli, il super talento dello sci freestyle tra i favoriti del Big Air: Olimpiadi in casa? Proverò a dare il meglio; Miro Tabanelli resta fuori dalla finale dello Slopestyle comandato dai norge, Maria Gasslitter rientra col brivido; Milano Cortina, dalle Olimpiadi storie di fratelli e sorelle in gara sulla stessa pista. I Tabanelli e la vita nel bosco: Sono diventati campioni senza tv né smartphoneIl racconto di Lucia Ceron, madre di Flora e Miro, atleti dello sci freestyle Hanno avuto altri stimoli, la natura è stata fondamentale per farli crescere. quotidiano.net Milano Cortina: Tabanelli sfida la star Eileen Gu, show tra trick e cieloL'astro nascente contro la stella internazionale, la ruspante novità contro la sua stessa fonte di ispirazione. Tutto questo è Flora Tabanelli contro Eileen Gu. La qualificazione del Big Air donne ved ... ansa.it Dopo la serata di festa in tutti i siti olimpici, iniziano le gare da medaglia in montagna e l’Italia è subito protagonista. Miro Tabanelli fuori dalla finale slopestyle facebook