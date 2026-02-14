I Tabanelli e la vita nel bosco | Sono diventati campioni senza tv né smartphone
I Tabanelli vivono nel cuore dei boschi, un’esperienza che ha segnato profondamente la loro vita, perché hanno scelto di lasciarsi alle spalle televisioni e smartphone. La famiglia si è trasferita in una casa isolata tra la neve e gli alberi, dove i figli sono cresciuti senza distrazioni digitali. Irene, la sorella maggiore, si dedica all’arte e sta per presentare una nuova installazione a Livigno. Miro e Flora, invece, sono diventati campioni di sci freestyle e questa sera Flora debutta alle Olimpiadi nel big air, la disciplina che l’ha portata a vincere il titolo mondiale.
Una vita senza cellulare né televisione, una casa-rifugio tra i boschi e la neve e tre figli diventati grandi in tutti i sensi, ognuno nel suo campo: la sorella maggiore, Irene, è un’artista richiesta in tutta Italia, farà un’installazione anche a Livigno nei prossimi giorni; Miro e Flora sono campioni internazionali nello sci freestyle e finalmente stasera Flora esordirà alle Olimpiadi nel suo ‘big air’, la specialità che l’ha resa celebre e di cui è campionessa del mondo in carica. La famiglia Tabanelli è una famiglia speciale e a raccontarcela è mamma Lucia Ceron, che con papà Antonio gestisce da anni il Rifugio ‘Duca degli Abruzzi’ al Lago Scaffaiolo, Appennino modenese vicino al Corno alle Scale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Famiglia nel bosco, papà Nathan: "I miei figli sono distrutti dall'ansia, sono diventati litigiosi"
Nathan, padre di famiglia, osserva con preoccupazione i cambiamenti nei suoi figli, ormai affetti da ansia e agitazione.
Famiglia nel bosco, il padre rivela: “Dopo allontanamento i miei figli sono distrutti da ansia. Sono diventati litigiosi”
La famiglia Trevallion, residente nei boschi di Palmoli, ha scelto uno stile di vita autosufficiente lontano dalla città.
Argomenti discussi: Flora Tabanelli: Sono cresciuta senza tv e cellulare, ascolto solo la neve; Miro Tabanelli, il super talento dello sci freestyle tra i favoriti del Big Air: Olimpiadi in casa? Proverò a dare il meglio; Miro Tabanelli resta fuori dalla finale dello Slopestyle comandato dai norge, Maria Gasslitter rientra col brivido; Milano Cortina, dalle Olimpiadi storie di fratelli e sorelle in gara sulla stessa pista.
I Tabanelli e la vita nel bosco: Sono diventati campioni senza tv né smartphoneIl racconto di Lucia Ceron, madre di Flora e Miro, atleti dello sci freestyle Hanno avuto altri stimoli, la natura è stata fondamentale per farli crescere. quotidiano.net
Milano Cortina: Tabanelli sfida la star Eileen Gu, show tra trick e cieloL'astro nascente contro la stella internazionale, la ruspante novità contro la sua stessa fonte di ispirazione. Tutto questo è Flora Tabanelli contro Eileen Gu. La qualificazione del Big Air donne ved ... ansa.it
Dopo la serata di festa in tutti i siti olimpici, iniziano le gare da medaglia in montagna e l’Italia è subito protagonista. Miro Tabanelli fuori dalla finale slopestyle facebook