Nel mondo Inter tira un vento anti-Chivu Il Giornale | Col Bodo una delle pagine più nere della storia europea del club

Nel mondo Inter tira un vento anti-Chivu. Il Giornale: “Col Bodo una delle pagine più nere della storia europea” Cristian Chivu sul banco degli imputati. È fondamentalmente lui l’unico imputato all’indomani dell’eliminazione in Champions sofferta contro i norvegesi del Bodo Glimt. Il Giornale, con Gianni Visnadi, è piuttosto duro col tecnico romeno alla prima stagione sulla panchina nerazzurra. Lo era stato ieri anche il Corriere della Sera che aveva scritto di tecnico supponente. Ecco cosa scrive Il Giornale: I 10 punti di vantaggio in campionato restano, fanno bilancio e non si possono dimenticare parlando della stagione dell’Inter, ma resta anche la brutta figura che la squadra quasi campione d’Italia ha fatto contro i vice-campioni di Norvegia, scrivendo una delle pagine più nere nella sua gloriosa storia europea. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

