Storia della scienza e solidarietà | a Eboli la presentazione del volume Genetica

A Eboli si terrà la presentazione del volume “Genetica – La straordinaria storia”, pubblicato da Idelson Gnocchi nel 2025. L'evento offre l'opportunità di approfondire il ruolo della scienza nella storia e di riflettere sul valore della solidarietà nel progresso scientifico. Un'occasione per conoscere una panoramica accurata e documentata sullo sviluppo della genetica e il suo impatto sulla società.

