Storia della scienza e solidarietà | a Eboli la presentazione del volume Genetica
A Eboli si terrà la presentazione del volume “Genetica – La straordinaria storia”, pubblicato da Idelson Gnocchi nel 2025. L'evento offre l'opportunità di approfondire il ruolo della scienza nella storia e di riflettere sul valore della solidarietà nel progresso scientifico. Un'occasione per conoscere una panoramica accurata e documentata sullo sviluppo della genetica e il suo impatto sulla società.
Appuntamento a Eboli con la presentazione del volume “Genetica – La straordinaria storia” (Idelson Gnocchi, 2025). L’evento si svolgerà sabato 17 gennaio, alle ore 18:30, presso la Sala Jevule Lab in Via Sant’Angelo 2.Il libroIl libro, realizzato da Matteo Della Monica, Nikola Tsesmelis e Achille. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Solofra, archeologia e territorio: la presentazione del volume Le vie della concia
Leggi anche: La presentazione del volume "il mistero della sacra reliquia": un nuovo ciclo investigativo
Donne nella scienza, per la Giornata mondiale Asti mette in scena la storia dei Curie: prenotazioni aperte per le scuole superiori facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.