Union Brescia di carattere | Pro Patria piegata 3-2 sotto lo sguardo di Guardiola | gol e highlights

Union Brescia ha vinto 3-2 contro la Pro Patria grazie a una prestazione intensa e determinata. La squadra ha dimostrato carattere e qualità, segnando due gol nel secondo tempo per ribaltare il risultato. La sfida ha attirato l’attenzione anche di Pep Guardiola, presente in tribuna per seguire l’incontro. I tifosi hanno applaudito la reazione del Brescia, che ha mostrato personalità in una partita combattuta fino all’ultimo minuto.