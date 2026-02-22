Union Brescia di carattere | Pro Patria piegata 3-2 sotto lo sguardo di Guardiola | gol e highlights
Union Brescia ha vinto 3-2 contro la Pro Patria grazie a una prestazione intensa e determinata. La squadra ha dimostrato carattere e qualità, segnando due gol nel secondo tempo per ribaltare il risultato. La sfida ha attirato l’attenzione anche di Pep Guardiola, presente in tribuna per seguire l’incontro. I tifosi hanno applaudito la reazione del Brescia, che ha mostrato personalità in una partita combattuta fino all’ultimo minuto.
Serve cuore, qualità e una buona dose di personalità per vincere partite come questa. Il Brescia lo fa davanti al proprio pubblico superando 3-2 la Pro Patria al termine di una sfida vibrante, seguita anche da un ospite d’eccezione in tribuna: Pep Guardiola. Un successo che vale doppio, perché maturato rincorrendo per due volte nel primo tempo e completando il sorpasso nella ripresa con il gol del capitano. Inizio traumatico per i biancoblù. Dopo neppure un minuto, una ripartenza rapida dei bustocchi sorprende la difesa di casa: Desogus riceve e con il sinistro batte Gori per il vantaggio ospite. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Serie C, Arzignano-Union Brescia 1-2. Vittoria in rimonta: gol e highlightsL’Union Brescia si impone in rimonta sull’Arzignano, con il risultato di 2-1.
Impresa della Pergolettese: battuto 2-1 l'Union BresciaCREMA - Una serata da sogno. La Pergolettese ha vinto la sfida contro il Brescia e ha dato un’ulteriore spinta alla corsa salvezza. Tre punti d’oro arrivati in rimonta, firmati dalla doppietta di ... laprovinciacr.it
