Negli ultimi giorni, alcuni canali Telegram hanno diffuso la notizia su Vladislav Surkov, noto come il “Mago del Cremlino”. La sua figura viene menzionata in relazione a eventi recenti e analisi politiche. La notizia si è diffusa anche attraverso fonti di rilievo, confermando l’attenzione su questa persona e il suo ruolo nel panorama politico russo. La vicenda continua a essere oggetto di discussione tra gli osservatori.

Su alcuni canali Telegram nei giorni scorsi è apparsa la notizia, ripresa ora anche dalla blasonata emittente in esilio Dozhd’, che Vladislav Surkov avrebbe lasciato la Russia ‘con la massima urgenza’ (‘ekstrenno’), e potrebbe ora trovarsi in uno degli emirati, se non da qualche parte in America Latina (luoghi, tutti, non a portata di estradizione). Prima di vedere il motivo di tale presunta fuga soffermiamoci un attimo sul personaggio, notissimo in Russia e ora indirettamente anche in Italia, in quanto l’interprete principale del film ‘Il mago del Cremlino’, tratto da un romanzo di Giuliano Da Empoli e appena uscito nelle nostre sale cinematografiche, rappresenta proprio lui. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’ultima magia del Mago del Cremlino. Chi è Vladislav Surkov

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