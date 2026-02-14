Il regista Olivier Assayas ha trasformato il romanzo di Giuliano da Empoli, pubblicato da Mondadori nel 2022, in un film che non riesce a catturare l’attenzione del pubblico. La causa principale risiede nella scelta di puntare su dialoghi lunghi e poca azione, rendendo la pellicola troppo verbosa e poco coinvolgente. Invece di creare un’opera innovativa, il film si limita a ripetere le stesse scene, lasciando lo spettatore insoddisfatto. La mancanza di momenti di tensione e un ritmo troppo lento evidenziano i punti deboli della produzione.

Qual è l’anello debole che ha trasformato il fascinoso e intelligente romanzo di Giuliano da Empoli – Mondadori 2022, dopo lo straordinario successo in Francia – in un film poco appassionante? Olivier Assayas dirige un film modesto e parlatissimo, non il film rivoluzionario e rivelatore che forse aveva in mente. In fondo, qualche curiosità sull’ascesa al potere del giovane Putin l’abbiamo tutti. Vabbè, quasi tutti. Ma il romanzo si faceva leggere di corsa, anche da parte di quei “quasi tutti”. Molto ben scritto, era costruito attorno alla figura di Vadim Baranov, nome di fantasia che rimanda a Vladislav Surkov. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il mago del Cremlino

Firenze apre le porte allo Spazio Alfieri per raccontare le origini di Putin, il leader russo noto come il

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

IL MAGO DEL CREMLINO - La Recensione

Argomenti discussi: Il mago del cremlino - Le origini di Putin: cast e uscita del nuovo film di Assayas; Il mago del Cremlino. Le origini di Putin. La recensione; Il mago del Cremlino – Programmazione; Il mago del Cremlino, com'è il film con Jude Law nei panni di Putin.

Il mago del Cremlino – Le origini di Putin: cosa c’è di vero nel film e cosa no?Con Le Mage du Kremlin, uscito in Italia come Il mago del Cremlino – Le origini di Putin, Olivier Assayas porta sullo schermo il romanzo di Giuliano da Empoli, un’opera che mescola fiction e ricostruz ... cinefilos.it

Il mago del CremlinoQual è l’anello debole che ha trasformato il fascinoso e intelligente romanzo di Giuliano da Empoli – Mondadori 2022 , dopo lo straordinar ... ilfoglio.it

Intervista con il regista di "Il mago del Cremlino": "Non sappiamo nemmeno se il film sia stato visto a Mosca. È accaduto, però, che ci sia stato proposto di venderlo ai russi e abbiamo rifiutato" facebook

“Il mago del Cremlino”, un riuscito adattamento del celebre romanzo ilsole24ore.com/art/film-uscit… x.com