Mateta Juventus è ancora tutto aperto | contatti in corso tra i bianconeri e il Crystal Palace L’aggiornamento sulla trattativa

La trattativa tra la Juventus e il Crystal Palace per Mateta è ancora in corso. Le due società stanno dialogando per definire i dettagli di un possibile trasferimento. Restano da attendere sviluppi ufficiali che possano chiarire l’evoluzione della trattativa.

Mateta Juventus, è ancora tutto aperto: contatti in corso tra i bianconeri e il Crystal Palace per giungere ad un accordo. Ecco l’aggiornamento sulla trattativa. La Juventus ha le idee chiare sulle priorità di questa sessione invernale: gli obiettivi dichiarati sono un attaccante centrale e un vice-Yildiz per completare la rosa. Il punto della situazione arriva da Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, che ha analizzato le manovre bianconere per la maglia numero nove. La pista che porta a Jean-Philippe Mateta ha subito un brusco rallentamento. La trattativa si è un po’ incagliata a causa della distanza sulla formula: la Juve propone un prestito con obbligo di riscatto condizionato ai risultati, mentre il club inglese, pur accettando la valutazione economica, esige certezze e vorrebbe una cessione definitiva o un obbligo certo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mateta alla Juventus, i bianconeri in pressing sul Crystal Palace. Il punto di Pedullà sulla trattativaLa Juventus continua a monitorare con attenzione l’attaccante Mateta del Crystal Palace, considerato il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo.

Mateta Juventus, pronta l’offerta: la strategia dei bianconeri per il colpo dal Crystal PalaceLa Juventus si prepara a rafforzare il reparto offensivo con l'acquisto di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace.

Juventus, ancora distanza con il Palace per Mateta. Dentro o fuori nelle prossime oreLa Juventus è sempre alla ricerca di una punta per il proprio attacco. I contatti documentati ieri per Mateta non hanno ancora portato al risultato. tuttomercatoweb.com

Juventus, Mateta resta l’obiettivo ma è una corsa a ostacoli: En-Nesyri l’alternativa per l’attaccoJuventus, Mateta resta l’obiettivo ma è una corsa a ostacoli: En-Nesyri l’alternativa per l’attacco La strategia è chiara e non prevede passi ... tuttojuve.com

Mateta, spunta anche l’Aston Villa. La Juventus vira sul marocchino En-Nesyri: sarebbe l’attaccante giusto per i bianconeri secondo voi Matteo Nava e Marco Guidi - facebook.com facebook

Mateta, accordo con la Juventus. L’offerta della Lazio per Giovane x.com