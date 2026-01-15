Lukaku–Fenerbahce indiscrezione dalla Turchia | primi contatti in corso

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Turchia, sono in corso i primi contatti tra Romelu Lukaku e il Fenerbahçe. La notizia, ancora non ufficiale, suggerisce un possibile trasferimento del calciatore belga in Turchia, suscitando interesse tra gli addetti ai lavori. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali per confermare i dettagli di questa eventuale trattativa.

"> Clamorosa indiscrezione di mercato dalla Turchia che riguarda il Napoli e Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco TRT Spor, sarebbero in corso contatti tra l’entourage dell’attaccante belga e la dirigenza del Fenerbahce, ipotesi che apre a uno scenario inatteso sul futuro di Big Rom. Stando a quanto riferito da TRT, gli agenti di Lukaku avrebbero proposto il cartellino del giocatore al club di Istanbul, che in queste ore starebbe valutando l’operazione. «Al momento la situazione rimane incerta», scrivono dalla Turchia, sottolineando però un elemento chiave: il forte legame tra Lukaku e Domenico Tedesco, attuale allenatore del Fenerbahce ed ex commissario tecnico del Belgio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

