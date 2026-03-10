LuisaViaRoma, nota azienda della moda a Firenze, è attualmente coinvolta in una procedura di composizione negoziata presso il Tribunale della città. La crisi ha portato alla possibile perdita di circa 200 posti di lavoro, mentre i sindacati Filcams Cgil e le RSA sono in stato di preoccupazione per il futuro dell’azienda. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di sviluppi ufficiali.

Un’azienda simbolo della moda fiorentina, LuisaViaRoma, si trova al centro di una procedura di composizione negoziata presso il Tribunale di Firenze, con i sindacati Filcams Cgil e le RSA in stato di allarme. Mentre la scadenza delle misure protettive è fissata per il 25 marzo 2026, l’Unità di crisi regionale sta monitorando gli sviluppi per attivare un tavolo di crisi non appena ci saranno novità dall’esito della procedura. La situazione vede coinvolte circa 200 lavoratrici e lavoratori, un numero che già segnala un calo rispetto ai 300 addetti del 2025, generando preoccupazione per il futuro occupazionale dell’impresa storica attiva nell’e-commerce e nei quattro punti vendita nel cuore di Firenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - LuisaViaRoma in crisi: 200 posti a rischio

Articoli correlati

Contenuti utili per approfondire LuisaViaRoma in crisi 200 posti a...

