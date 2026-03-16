A Lucca, un uomo aveva tenuto in custodia 27 cani senza occuparsi delle cure e della sterilizzazione. Dopo un intervento di sequestro, gli animali sono stati affidati alle autorità competenti. La situazione ha portato alla luce condizioni di vita insalubri e rischiose per gli animali coinvolti. La vicenda si è conclusa con il recupero degli animali e il sequestro disposto dalle forze dell'ordine.

Lucca, 16 marzo 2026 – Un uomo aveva preso in carico ben 27 cani, senza però provvedere né alla loro sterilizzazione né alla loro cura. Da anni nelle colline in provincia di Lucca questa situazione era nota a molti della zona. A maggio del 2025 la segnalazione è arrivata allo sportello Lav contro il maltrattamento sugli animali di Lucca, così le volontarie della sede locale si sono recate sul posto, in presenza dei rappresentanti del Comune e dei Carabinieri della Forestale, per verificare quale era la situazione e in che condizioni vivevano gli animali. La scena che si sono trovate davanti ai loro occhi è stata devastante. L’intervento della Lav in uno scenario da incubo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Costretti a vivere per anni nella sporcizia: sequestrati 27 cani a Lucca

Articoli correlati

A Lucca recuperati 27 cani lasciati a morire tra fango ed escrementi: l’intervento di LAV e CarabinieriSulle colline di Lucca, la LAV e i Carabinieri hanno recuperato 27 cani che vivevano in pessime condizioni psicofisiche e ridotti alla fame.

Operai costretti a vivere in fabbrica in condizioni disumanePer l'ennesima volta, i controlli della Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese con il supporto dell'unità cinofila "Cooper",...

Contenuti utili per approfondire Costretti a vivere per anni nella...

Discussioni sull' argomento Operai costretti a vivere in fabbrica in condizioni disumane; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Costretti a vivere con le tende abbassate per colpa dei piccioni: l'appello di un lettore esasperato; Senza rifugi né tutele. A morire nel Golfo sono solo migranti.

Operai costretti a vivere in fabbrica in condizioni disumaneE' quanto hanno scoperto nei primi giorni di marzo gli agenti della polizia locale della Federazione in un sopralluogo a Santa Giustina in Colle in un laboratorio cinese che produce borse per una nota ... padovaoggi.it

Infermieri costretti a fare anche i "meccanici" delle auto nell'Asl To4: Nursind sul piede di guerra x.com

L’uomo ha seminato il panico all’ospedale di Lugo: sanitari costretti a rifugiarsi nei bagni. Durante l’intervento ha morso due militari provocando loro lesioni. - facebook.com facebook