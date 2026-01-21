I dubbi del governo italiano su Trump | Ma i controdazi sono una follia

Il governo italiano esprime perplessità sulla proposta di Donald Trump riguardo ai controdazi, considerandoli una soluzione poco praticabile. Roma sottolinea la difficoltà di trovare un equilibrio tra le posizioni dell’ex presidente americano e le esigenze europee, segnando un cambiamento rispetto alla tradizionale linea di mediazione. La questione evidenzia le tensioni crescenti tra Italia, Usa e Europa, rendendo più complesso il dialogo internazionale in questa fase.

Roma, 21 gennaio 2026 – Per la prima volta la posizione di mediazione sempre perseguita da Giorgia Meloni tra gli Usa di Donald Trump e l'Europa non è percorribile. Sulla Groenlandia la premier ha criticato espressamente l'aggressività del tycoon e preso le parti dei partner continentali; consapevole anche che, al netto delle minacce del presidente francese Emmanuel Macron, gli alleati europei non hanno l'intenzione né sono in condizione di intraprendere guerre commerciali, e men che mai guerreggiate, contro la superpotenza americana. Per la prima volta, però, Meloni trova difficoltà nel campo internazionale dove ha dimostrato finora di essere più a proprio agio.

Bologna, Italiano fra risposte e dubbi. Freuler ritorna un leader a Como. Ma sulle fasce ci sono tanti rebusA Como, Freuler riprende il suo ruolo di leader, portando segnali positivi anche per Bologna.

Quando l’opposizione politica diventa “follia”: cos’è la Trump Derangement Syndrome, citata nel post di Trump su Rob ReinerL'articolo esplora la proposta insolita di cinque senatori repubblicani del Minnesota, che intendono inserire la Trump Derangement Syndrome tra le malattie mentali riconosciute, sollevando questioni sulla percezione politica e i limiti della salute mentale nel dibattito pubblico.

