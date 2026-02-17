Luca Vecchi ha rivelato che fino ai 23 anni non usciva di casa a causa di un’insicurezza forte, che gli ha impedito di affrontare molte situazioni sociali. La sua difficoltà nasceva da un senso di ansia che gli prosciugava le energie quando si trovava tra la gente. Un esempio concreto di questa paura si è manifestato nelle prime esperienze di lavoro, quando evitava di partecipare a incontri di gruppo. Vecchi ha spiegato che per superare certi momenti ha dovuto imparare a perdonare se stesso, anche dopo aver sbagliato. La sua popolarità è salita grazie ai The Pills e alla partecipazione in alcuni film, ma

L'anno scorso ha compiuto 40 anni: come è andata? «Tralasciando il fatto che la mente è rimasta ai 25, paradossalmente sono una persona più attiva oggi che in passato. Prima ero molto più statico e riflessivo, guardavo molti più film: adesso mi muovo di più, ho addirittura cominciato a fare sport perché, da quando esistono i social, non faccio che vedere persone che fanno sport anche se poi, alla fine della fiera, ti chiedi se questi desideri sono i tuoi o di qualcun altro. Ma intanto li fai, li insegui». A 40 anni anni le domande sui figli le arrivano ancora? «Certo, il pranzo e la cena di Natale sono la resa dei conti, il pagellone ma, fortunatamente, l'anno scorso l'ho schivata perché avevo l'influenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Luca Vecchi: «Fino ai 23 anni non uscivo di casa per una sorta di agorafobia: le mie batterie sociali sono sempre state limitate. La prima persona cui devi perdonare un tradimento è te stesso»

