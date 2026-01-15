Lotta all' inquinamento da plastica | due i Comuni premiati per l’ambiente

Due Comuni della provincia di Brindisi si distinguono nella lotta contro l'inquinamento da plastica, ricevendo riconoscimenti per le loro iniziative ambientali. In Puglia, Ceglie e Fasano si sono impegnati a promuovere pratiche sostenibili e a ridurre l'uso della plastica monouso, contribuendo alla tutela del territorio e alla sensibilizzazione della comunità. Questi esempi testimoniano l'importanza di azioni concrete per un ambiente più pulito e sostenibile.

CEGLIEFASANO - La battaglia contro la plastica ha i suoi campioni in Puglia, con due autentiche perle della provincia di Brindisi che brillano nel firmamento dei Comuni virtuosi. Ceglie Messapica, con il suo centro storico medievale, e Fasano, nota per i suoi ulivi secolari e le masserie, si.

