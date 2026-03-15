Lotta ad abbandono dei rifiuti e inquinamento da plastica | premiati due comuni brianzoli

Due comuni brianzoli hanno ricevuto un premio per aver adottato politiche efficaci contro l’abbandono dei rifiuti e l’inquinamento da plastica. La cerimonia ha riconosciuto gli sforzi nella gestione del territorio e nella promozione di comportamenti sostenibili, evidenziando il ruolo delle amministrazioni locali nel contrasto ai problemi ambientali. La premiazione si è svolta di recente, con l’obiettivo di valorizzare le buone pratiche adottate.

Un premio per il loro impegno nel contrasto all’inquinamento da plastica, la lotta all’abbandono dei rifiuti e la promozione di comportamenti sostenibili oltre ad una gestione virtuosa del territorio. È il riconoscimento “Comune Plastic Free” ricevuto a Roma dai comuni di Lissone e Vimercate da Plastic Free Onlus, organizzazione impegnata nel contrasto all’inquinamento dato dalla plastica. “Oltre il 90% della plastica che troviamo nel nostro corpo viene respirata – spiega Ennio Tasciotti, direttore scientifico di Plastic Free Onlus, professore ordinario e direttore dello Human Longevity Program dell’IRCCS San Raffaele di Roma - Queste particelle possono accelerare l’invecchiamento delle cellule e accumularsi in diversi organi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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