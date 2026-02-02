Fermo di 12 ore senza l’ok del pm | dopo Torino il governo accelera sulla stretta E Salvini rilancia | Si può arrivare a 48

Il governo italiana ha deciso di accelerare sulla stretta contro le manifestazioni di piazza. Dopo Torino, dove sono stati trattenuti per 12 ore alcune persone senza un’accusa formale, ora si pensa di estendere questa misura, anche fino a 48 ore, come ha rilanciato il ministro Salvini. La decisione solleva molte polemiche: si tratta di trattenere persone senza reato, solo per sospetti di pericolo pubblico.

Trattenere per 12 ore chi non ha commesso alcun reato, per il semplice sospetto che costituisca un pericolo per l'incolumità pubblica in occasione di manifestazioni di piazza. Un fermo preventivo nella disponibilità delle forze dell'ordine, ritenuto indispensabile per evitare vicende come quella di Torino. È la norma a cui il governo tiene di più tra quelle del nuovo pacchetto Sicurezza, un disegno di legge e un decreto-legge firmati dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che potrebbero essere approvati già mercoledì in Consiglio dei ministri come reazione alla guerriglia nel capoluogo piemontese.

