Dopo aver abbandonato il match degli Australian Open contro Djokovic, Musetti ha annunciato che salterà i prossimi tornei sulla terra rossa in Sud America. L’azzurro si è infortunato e ora dovrà fermarsi per recuperare, lasciando in forse la sua presenza nel resto della stagione sulla terra.

Quattro giorni dopo l’infortunio che lo ha costretto a ritirarsi dal quarto di finale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, Lorenzo Musetti ha fornito un aggiornamento importante relativo alla sua programmazione. Il numero 5 del ranking mondiale, che ha visto sfumare l’accesso alle semifinali dell’Happy Slam per un problema all’adduttore della coscia dovendo alzare bandiera bianca dopo aver vinto i primi due set con il futuro finalista del torneo, resterà ai box per alcune settimane e salterà lo swing sudamericano sulla terra battuta. “ Alla luce dei risultati degli esami e degli accertamenti medici, insieme al mio team abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti infortunato: arriva il forfait per i tornei sulla terra rossa sudamericana

Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open dopo un infortunio che lo ha colpito durante il match contro Novak Djokovic.

