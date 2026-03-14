Lorenzo Sonego ha ripreso gli allenamenti dopo il problema al polso, ma non parteciperà al Miami Open. Il tennista torinese continuerà a rimanere fuori dai campi anche per questa tappa del circuito, che rappresenta il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa. La sua assenza si aggiunge alle altre già annunciate in questa fase.

Il rientro in campo di Lorenzo Sonego dovrà attendere ancora qualche settimana. Il tennista torinese è tornato ad allenarsi dopo lo stop per il problema al polso, ma non prenderà parte neppure al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione. A fare il punto sulle proprie condizioni è stato lo stesso tennista italiano, intervenuto in collegamento con SuperTennis dal Circolo della Stampa–Sporting di Torino, dove sta lavorando sul recupero insieme al suo allenatore Vincenzo Santopadre. Le sensazioni sono positive, anche se il recupero non è ancora completo. “ Il problema al polso sta migliorando, sono sulla buona strada “, ha spiegato il torinese, sottolineando però la necessità di non accelerare i tempi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Sonego costretto a saltare anche il Miami Open: rientro nella stagione su terra rossa

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