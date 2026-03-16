Un filo nero attraversa il Midwest e le città della costa orientale degli Stati Uniti, collegando il Michigan, New York e la Virginia. L'ombra dell'Isis si fa nuovamente sentire nel territorio americano. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, mentre le forze di sicurezza intensificano i controlli in diverse aree. Nessun dettaglio sui possibili attacchi o minacce specifiche è stato ancora comunicato.

C'è un filo nero che va dal Michigan, passa per New York e arriva in Virginia. È quello dell'ombra dell'Isis che è tornata ad aggirarsi negli Stati Uniti. Nelle ultime settimane si sono moltiplicati episodi terroristici che preoccupano le autorità americane. È il caso di quanto successo fuori dalla residenza newyorchese del sindaco Zohran Mamdani il 9 marzo scorso, quando due giovani, Emir Balat (18 anni) e Ibrahim Kayumi (19 anni), hanno lanciato due ordigni al TATP (un esplosivo noto come Madre di Satana) contro dei manifestanti anti-islam e la polizia. I due, arrestati, dovranno rispondere di diversi capi di imputazione, incluso il tentativo di dare supporto allo Stato Islamico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ombra nera dell'Isis minaccia l'America

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