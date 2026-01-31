Austria arresto antiterrorismo | l’ombra dell’Isis e il ruolo del Marocco
L’Austria ha arrestato un uomo sospettato di voler organizzare attentati sul suo territorio. L’arresto fa riflettere sulla presenza dell’ombra dell’Isis e sul coinvolgimento dell’intelligence marocchina nella lotta al terrorismo in Europa. La polizia ha fermato un cittadino austriaco, accusato di pianificare azioni violente, e l’indagine mette in luce i collegamenti tra i gruppi terroristici e alcune reti di supporto all’interno dell’Europa.
L’arresto di un cittadino austriaco sospettato di pianificare attentati su larga scala in Austria riaccende l’attenzione sul ruolo dell’intelligence marocchina nella sicurezza europea. L’operazione, annunciata ufficialmente dalle autorità di Vienna, è stata condotta con il supporto diretto della Direzione Generale per la Sorveglianza Territoriale (DGST) del Marocco, il cui contributo viene definito « determinante » per l’individuazione e la neutralizzazione della minaccia.Secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Interno austriaco, il sospettato avrebbe legami operativi e ideologici con lo Stato Islamico e stava lavorando alla preparazione di azioni violente sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it
Austria: un arresto in operazione antiterrorismo con la collaborazione del MaroccoLe autorità di Vienna hanno annunciato l'arresto di un cittadino austriaco nell'ambito di una operazione antiterrorismo, completata ... agenzianova.com
Terrorismo, un arresto in Austria grazie alla cooperazione con i servizi marocchiniSecondo il Ministero dell'Interno austriaco, durante le perquisizioni sono stati sequestrati materiali di propaganda jihadista e supporti elettronici attualmente oggetto di analisi. italpress.com
