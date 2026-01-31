L’Austria ha arrestato un uomo sospettato di voler organizzare attentati sul suo territorio. L’arresto fa riflettere sulla presenza dell’ombra dell’Isis e sul coinvolgimento dell’intelligence marocchina nella lotta al terrorismo in Europa. La polizia ha fermato un cittadino austriaco, accusato di pianificare azioni violente, e l’indagine mette in luce i collegamenti tra i gruppi terroristici e alcune reti di supporto all’interno dell’Europa.

L’arresto di un cittadino austriaco sospettato di pianificare attentati su larga scala in Austria riaccende l’attenzione sul ruolo dell’intelligence marocchina nella sicurezza europea. L’operazione, annunciata ufficialmente dalle autorità di Vienna, è stata condotta con il supporto diretto della Direzione Generale per la Sorveglianza Territoriale (DGST) del Marocco, il cui contributo viene definito « determinante » per l’individuazione e la neutralizzazione della minaccia.Secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Interno austriaco, il sospettato avrebbe legami operativi e ideologici con lo Stato Islamico e stava lavorando alla preparazione di azioni violente sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Austria, arresto antiterrorismo: l’ombra dell’Isis e il ruolo del Marocco

Approfondimenti su Austria ISIS

L'articolo analizza il collegamento tra la strage di Bondi Beach e le minacce dell'Isis, evidenziando come Said e Naveed Akram, autori dell'attacco, avessero giurato fedeltà all'organizzazione terroristica nel 2019.

Un attacco sanguinoso durante una festa ebraica a Bondi Beach, Sydney, ha provocato la morte di 16 persone.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Austria ISIS

Austria: un arresto in operazione antiterrorismo con la collaborazione del MaroccoLe autorità di Vienna hanno annunciato l'arresto di un cittadino austriaco nell'ambito di una operazione antiterrorismo, completata ... agenzianova.com

Terrorismo, un arresto in Austria grazie alla cooperazione con i servizi marocchiniSecondo il Ministero dell'Interno austriaco, durante le perquisizioni sono stati sequestrati materiali di propaganda jihadista e supporti elettronici attualmente oggetto di analisi. italpress.com

In Austria l’apologia del nazismo è presa molto sul serio. Fare propaganda del regime nazista, esibirne i simboli o i gesti, come il saluto con il braccio teso, hanno quasi sempre conseguenze penali e alle volte comportano l’arresto immediato. Ma anche un se - facebook.com facebook