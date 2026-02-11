L’ombra di Isis su Baghdad

11 feb 2026

Il cielo sopra Baghdad è grigio e carico di nuvole, mentre l’aria si fa pesante. Le acque si riflettono nel cielo, creando un’atmosfera triste e tesa. Gli scheletri dei palazzi abbandonati si stagliano sullo sfondo, testimoni di anni di guerra e distruzione. La città sembra sospesa tra passato e presente, senza una via d’uscita chiara.

Asia occidentale Gli Usa cercano di trasferire la gestione delle prigioni che ospitano i miliziani islamisti al governo siriano. Iraq sotto pressione. Anche per le tensioni fra Washington e il vicino Iran Asia occidentale Gli Usa cercano di trasferire la gestione delle prigioni che ospitano i miliziani islamisti al governo siriano. Iraq sotto pressione. Anche per le tensioni fra Washington e il vicino Iran Il cielo è grigio, sfumato d’arancio. L’acqua si aggrappa alle nuvole che coprono l’orizzonte, puntellato dagli scheletri dei palazzi che inaridiscono il paesaggio. Mentre le temperature tornano ad alzarsi lasciandosi l’inverno alle spalle, l’Iraq vive settimane sempre più calde. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

