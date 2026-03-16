Lo spettacolo di Barbara Forìa chiude la stagione di prosa ad Atessa. La comedian partenopea porta sul palco la sua comicità travolgente, attirando il pubblico locale nel teatro comunale. L’evento rappresenta l’ultima data della rassegna teatrale promossa dall’amministrazione comunale, che ha visto protagonisti vari artisti nel corso dell’anno. La serata si svolge in un’atmosfera di festa e coinvolgimento.

La comicità travolgente, tutta partenopea, di Barbara Forìa arriva ad Atessa per il gran finale della stagione teatrale di prosa organizzata dal Comune. L'appuntamento è per venerdì 20 marzo alle 21 nel teatro “Antonio Di Jorio” di Atessa con “Basta un filo di rossetto”. Lo spettacolo, inserito nella programmazione della stagione teatrale ’25-’26 e tra le iniziative dedicate alle donne nel mese di marzo, racconta - in chiave ironica - di problemi, paure e situazioni comuni a tutte le donne. “Perché io - dice - un Totti non l’ho mai incontrato. Ci sentiamo tutte un po’ uniche, ma in realtà siamo tutte ugualmente speciali. Con gli stessi problemi, le stesse sensazioni e paure, e soprattutto lo stesso brufolo che ci esce sulla faccia nei momenti meno opportuni”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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