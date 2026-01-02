Carrozzeria Orfeo apre la stagione di prosa del teatro Marrucino con lo spettacolo Misurare il salto delle rane

Da chietitoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione di prosa del teatro Marrucino prende il via sabato 3 gennaio con lo spettacolo “Misurare il salto delle rane” di Carrozzeria Orfeo. L’evento, previsto alle 21, sarà replicato domenica 4 gennaio alle 17. Un’occasione per avvicinarsi a un nuovo appuntamento culturale nel rispetto delle modalità e degli orari stabiliti.

La stagione di prosa del teatro Marrucino alza il sipario sabato 3 gennaio, con lo spettacolo “Misurare il salto delle rane” di Carrozzeria Orfeo, in programma alle ore 21 e in replica domenica 4 gennaio, alle ore 17.30.“Lo spettacolo realizzato da Carrozzeria Orfeo - commenta Davide Cavuti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

carrozzeria orfeo apre la stagione di prosa del teatro marrucino con lo spettacolo misurare il salto delle rane

© Chietitoday.it - Carrozzeria Orfeo apre la stagione di prosa del teatro Marrucino con lo spettacolo "Misurare il salto delle rane"

Leggi anche: Mirandola, Carrozziera Orfeo porta in scena “Misurare il salto delle rane”

Leggi anche: “Misurare il salto delle rane”: tre donne e una dark comedy

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

carrozzeria orfeo apre stagioneCarrozzeria Orfeo apre la stagione di prosa del teatro Marrucino con lo spettacolo "Misurare il salto delle rane" - nel 2025 come migliore spettacolo dell’anno, è una dark comedy ambientata in un piccolo paese di pescatori negli anni Novanta; i biglietti si possono acquistare al botteg ... chietitoday.it

Carrozzeria Orfeo, il rifiuto dell’etichetta - Stasera alle 21 l’Auditorium Levi Montalcini di Mirandola ospita la compagnia lombarda Carrozzeria Orfeo, una delle realtà più audaci e irriverenti della scena teatrale italiana. ilrestodelcarlino.it

Gabriele Di Luca, le rane e il teatro dell'oggi - Terzo appuntamento con la Stagione Teatrale Aquilana, organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo, è andato in scena, al Ridotto del Teatro Comunale, "Misurare il salto delle rane" di Gabriele Di Luca, ... rainews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.