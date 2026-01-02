Carrozzeria Orfeo apre la stagione di prosa del teatro Marrucino con lo spettacolo Misurare il salto delle rane
La stagione di prosa del teatro Marrucino prende il via sabato 3 gennaio con lo spettacolo “Misurare il salto delle rane” di Carrozzeria Orfeo. L’evento, previsto alle 21, sarà replicato domenica 4 gennaio alle 17. Un’occasione per avvicinarsi a un nuovo appuntamento culturale nel rispetto delle modalità e degli orari stabiliti.
La stagione di prosa del teatro Marrucino alza il sipario sabato 3 gennaio, con lo spettacolo "Misurare il salto delle rane" di Carrozzeria Orfeo, in programma alle ore 21 e in replica domenica 4 gennaio, alle ore 17.30."Lo spettacolo realizzato da Carrozzeria Orfeo - commenta Davide Cavuti.
