Social Point – Casa delle Donne | si inaugura lo spazio di comunità e cura

Da reggiotoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Social Point – Casa delle Donne apre le sue porte come nuovo spazio dedicato alla comunità e al benessere. Un luogo di ascolto, sostegno e confronto, pensato per favorire relazioni positive e offrire supporto a chi ne ha bisogno. L’inaugurazione segna l’inizio di un punto di riferimento per la promozione di spazi di cura e inclusione, contribuendo alla crescita di una rete solidale e attenta alle esigenze delle donne.

Apre ufficialmente il “Social Point – Casa delle Donne”: uno spazio di comunità e luogo di cura e relazione. L’inaugurazione si terrà mercoledì 14 gennaio alle ore 17:30 in via Trento n. 9 a Reggio Calabria. Il progetto, promosso dalla Diaconia Valdese su impulso della Chiesa Valdese di Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

