Social Point – Casa delle Donne | si inaugura lo spazio di comunità e cura

Il Social Point – Casa delle Donne apre le sue porte come nuovo spazio dedicato alla comunità e al benessere. Un luogo di ascolto, sostegno e confronto, pensato per favorire relazioni positive e offrire supporto a chi ne ha bisogno. L’inaugurazione segna l’inizio di un punto di riferimento per la promozione di spazi di cura e inclusione, contribuendo alla crescita di una rete solidale e attenta alle esigenze delle donne.

Reggio, nasce il social point “Casa delle donne” - REGGIO CALABRIA /Apre ufficialmente a Reggio Calabria il social point Casa delle donne, uno spazio di comunità, luogo di cura e relazione. giornaledicalabria.it

Reggio Calabria, il 14 gennaio l’inaugurazione del Social Point – Casa delle donne | INFO - La Diaconia Valdese e la Chiesa Valdese di Reggio Calabria, in collaborazione con ActionAid, Agedo, Non Una Di Meno, Adexo, Emergency e Antigone – Osservatorio sulla ‘ndrangheta, presentano l’inaugura ... strettoweb.com

