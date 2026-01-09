Teatro delle Donne al via con Il Dio dell’acqua la stagione 2026 | una moderna Odissea con Daniela Giovanetti e Amedeo Monda

Il Teatro delle Donne inaugura la stagione 2026 con “Il Dio dell’acqua”, uno spettacolo che ripercorre le tappe di un naufrago attraverso una narrazione moderna dell’Odissea. Con Daniela Giovanetti e Amedeo Monda, l’opera esplora temi universali di ricerca, scoperta e identità, creando un ponte tra il passato e il presente. Un’occasione per riflettere sulla condizione umana attraverso un racconto intenso e coinvolgente.

Un naufrago galleggia su una zattera e ripercorre la propria esistenza. Ma non è solo la sua vita, è l’esperienza di tutti che si mescola con qualcosa di antico e sconosciuto. “Il Dio dell’acqua” è lo spettacolo che inaugura la stagione 2026 del Teatro delle Donne, venerdì 16 e sabato 17 gennaio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Firenze, al via il teatro delle Donne con 'Il Dio dell’acqua' Leggi anche: Teatro della Polvere di Foggia, stagione 2025/2026: in scena il teatro dell'assurdo con 'Memori' La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Firenze, al via il teatro delle Donne con 'Il Dio dell’acqua'; Teatro delle Donne: al via la stagione 2026 con “Il Dio dell’acqua” al Goldoni; Dire, fare, culturale; Firenze, doppio appuntamento con Paolo Ruffini al teatro Verdi. Due date per lo spettacolo che apre la stagione 2026 del Teatro delle Donne - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.