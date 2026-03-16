Dopo un grave infortunio durante la discesa libera alle Olimpiadi invernali di Cortina, Lindsey Vonn ha espresso il suo disappunto sui social media, chiedendo alle persone di smetterla di dirle cosa deve fare riguardo al suo futuro nello sci. La campionessa statunitense ha voluto chiarire la propria posizione, sottolineando di non aver ancora deciso se continuare o meno la carriera.

Reduce da un grave infortunio rimediato a Cortina, durante la discesa libera valida per le Olimpiadi invernali, Lindsey Vonn si sfoga sui social contro coloro che danno per scontato il suo ritiro dal mondo dello sci. L’atleta statunitense, che in realtà si era già ritirata salvo poi tornare sugli sci dopo cinque anni di inattività, ha risposto così a un utente che dava per scontato il suo addio: “Chi ha detto che mi starei ritirando? Amo sciare, non capisco cosa ci sia di così difficile da capire”. La 41enne, quindi, ha dichiarato di non aver ancora deciso nulla riguardo al suo futuro: “No, non sono pronta a parlare del mio futuro nello sci”. No, I’m not ready to discuss my future in skiing. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Lo sfogo di Lindsey Vonn: “Il ritiro? Smettetela di dirmi cosa devo fare”

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