La sciatrice americana ha pubblicato un messaggio sui social in cui risponde ai commenti dei follower, affermando di non aver ancora deciso di ritirarsi e chiedendo di non essere detta cosa deve fare. Nel suo post, ha detto che non ha bisogno del permesso di nessuno per seguire ciò che le dà felicità. Lo sfogo ha attirato l’attenzione di molti utenti online.

Ci siamo già passati: con Lindsey Vonn le conclusioni affrettate sono quasi sempre un errore. Eppure lei lo aveva detto chiaramente: "Credo nell’impossibile". Era novembre 2024, la sciatrice aveva annunciato da poco il ritorno alle gare. In pochi, allora, avrebbero immaginato di rivederla in Coppa del Mondo di sci alpino dopo quasi sei anni dall’ultima volta. Ancora meno avrebbero scommesso su un suo ritorno ai vertici della classifica mondiale. E quasi nessuno avrebbe pensato di ritrovarla ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo la rottura del crociato a una settimana dal via. Poi la drammatica caduta alle Tofane. I sei interventi chirurgici per sistemare la tibia fratturata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lo sfogo social di Lindsey Vonn: "Chi ha detto che mi ritiro? Smettetela di dirmi cosa devo fare"

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