Lindsey Vonn potrebbe conquistare la Coppa del Mondo dopo il ritiro, ma l'infortunio ha scosso il mondo dello sci. La campionessa americana, ancora in corsa per il titolo, rischia di perdere terreno a causa di un guaio fisico che l’ha fermata. Intanto, tre azzurre si preparano all’assalto, con Sofia Goggia che punta tutto sulla discesa per salire sul podio. La sua determinazione si scontra con le sfide delle ultime gare, mentre l’ombra di Vonn resta presente nel mondo dello sci alpino. La partecipazione della campionessa americana alle Olimpiadi di Pechino 2026 appare

La partecipazione di Lindsey Vonn alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2026 si è conclusa prematuramente a causa di un grave incidente occorso durante la fase iniziale della discesa libera. Una caduta improvvisa ha messo fine alla sua prova, portandola a ricevere assistenza immediata e a essere trasportata con l’elicottero in pronto soccorso. Dopo essere stata stabilizzata presso il nosocomio di Cortina d’Ampezzo, è stata trasferita all’ospedale Ca’ Foncelle di Treviso, dove ha subito tre interventi chirurgici alla gamba sinistra in soli quattro giorni. La gravità delle ferite e la sua età avanzata lasciano presupporre che la carriera agonistica possa essere ormai conclusa, segnando una fine dolorosa di un’impresa eccezionale nel mondo dello sci alpino. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Lindsey Vonn può conquistare la Coppa del Mondo dopo il ritiro? Tre azzurre all'assalto, Goggia punta sulla discesa

Lindsey Vonn può vincere la sua prima Coppa del Mondo a fine carriera, anche se ha appena concluso la sua avventura olimpica a Cortina con una caduta grave che ha sorpreso tutti.

Lindsey Vonn, a 41 anni, conquista la vittoria nella discesa di Coppa del Mondo a St.

"Congrats Fede! What a incredible comeback!" così Lindsey Vonn dal letto dell'ospedale scrive alla #Brignone. Ragazze vere, resilienti, donne forti, leali. Nell'era dei furbetti, dei simulatori, delle scorciatoie, queste ragazze sono la luce. Fenomeni e modelli veri x.com

Il messaggio di Lindsey Vonn a Federica Brignone dopo l'oro olimpico - facebook.com facebook