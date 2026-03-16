Cremonese-Fiorentina le formazioni ufficiali dello scontro salvezza Diretta

Oggi Cremonese e Fiorentina si affrontano in una partita decisiva per la corsa alla salvezza. La Cremonese schiera la formazione con tre attaccanti e un portiere titolare, mentre la Fiorentina risponde con un modulo offensivo e alcuni cambi rispetto alle ultime uscite. La gara si gioca allo stadio di Cremona e rappresenta un punto di svolta per entrambe le squadre.

Alle 20.45, lo stadio “Zini” di Cremona ospita la sfida tra grigiorossi e viola. In palio punti pesanti Cremona, 16 febbraio 2026 – Cremonese e Fiorentina si sfidano in una gara delicatissima per la salvezza, un incrocio cruciale, una partita da non sbagliare. Fischio d’inizio alle 20.45. Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli Cremonese (3-5-2): Audero; Luperto, Folino, Ceccherini; Floriani Mussolini, Thorsby, Bondo, Maleh, Barbieri, Djuric, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cremonese-Fiorentina, le formazioni ufficiali dello scontro salvezza / Diretta Articoli correlati Fiorentina-Cremonese, le formazioni ufficiali / DirettaFirenze, 4 gennaio 2026 –Inizio di 2026 positivo per la Fiorentina che con la Cremonese strappa all’ultimo respiro un successo con gol di Kean in... Leggi anche: Lecce-Cremonese diretta: scontro totale al Via del Mare, chi vince svolta. Le formazioni ufficiali Contenuti utili per approfondire Cremonese Fiorentina le formazioni... Temi più discussi: Serie A: Cremonese-Fiorentina in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Cremonese-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; Cremonese-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv; Cremonese-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A. Cremonese-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kean in panchina, Parisi esterno altoDi seguito le formazioni ufficiali di Cremonese-Fiorentina, partita che chiude la 29ª giornata di Serie A. Solo panchina per Moise Kean, con Roberto. tuttomercatoweb.com Cremonese-Fiorentina, le probabili formazioniE' un vero e proprio spareggio salvezza quello che va in scena stasera fra Cremonese e Fiorentina. Nicola deve rinunciare ancora a Baschirotto e in attacco pensa a Djuric per affiancare Bonazzoli. Van ... sport.sky.it #Cremonese, i convocati anti #Fiorentina: out un big in attacco e non solo #CremoneseFiorentina #SerieA x.com Per Cremonese-Fiorentina i tifosi scelgono di puntare sull'attaccante nonostante le condizioni non ottimali - facebook.com facebook