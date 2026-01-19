Teo Mammucari cade e dice Mortacci in diretta a Domenica In | Mara Venier gli sfila la parrucca ed è il caos in studio
Durante una puntata di Domenica In, Teo Mammucari ha avuto un incidente sul palco, cadendo in diretta e pronunciando un'imprecazione. L'episodio ha suscitato scompiglio tra il pubblico e gli altri ospiti, con Mara Venier che ha approfittato dell'occasione per sfilargli la parrucca. Un momento insolito che ha portato un po’ di leggerezza nello studio, senza perdere di vista il tono sobrio e rispettoso della trasmissione.
Nell’ultimo episodio dell’anno di Domenica In, in onda su Rai 1, si alternano momenti di leggerezza e confusione. Mara Venier e Teo Mammucari, presenti in studio, hanno dato vita a un episodio che ha coinvolto il pubblico e gli spettatori a casa, creando un clima di sorpresa e casualità. La trasmissione si è conclusa con un’atmosfera informale, tra commenti spontanei e situazioni impreviste.
Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier e Teo Mammucari sono stati protagonisti di un episodio inaspettato durante l’oroscopo di Paolo Fox. La trasmissione, solitamente serena, si è trasformata in un momento di tensione tra i due conduttori, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. Ecco cosa è successo e cosa ha scatenato il loro confronto in diretta.
«Valeria, non puoi cantare Laura Pausini. Sei imbarazzante». Così Teo Mammucari ha gelato Valeria Marini, durante la puntata di Domenica In andata in onda su Rai 1 il 18 gennaio. I due si sono scontrati proprio mentre si parlava di Festival di Sanremo, dop - facebook.com facebook
