San Martino | Tre sedie al Teatro Peroni commedia sull’amicizia e il passato già sold-out

San Martino Buon Albergo si anima il 14 febbraio con la commedia “Tre sedie ovvero la scenografia”. Gli attori Alessandro Fullin, Alessandra Ierse e Ussi Alzati portano in scena uno spettacolo che parla di amicizia e passato. Già tutto esaurito, il pubblico si prepara a ridere e riflettere su temi universali in un teatro pieno.

San Martino Buon Albergo si prepara ad accogliere “Tre sedie ovvero la scenografia”, la commedia di Alessandro Fullin, Alessandra Ierse e Ussi Alzati, che sarà in scena al Teatro Peroni il prossimo 14 febbraio. Lo spettacolo, già sold-out in numerose tappe della tournée, promette un’immersione nel mondo dell’amicizia, della memoria e dell’identità attraverso una narrazione ironica e profondamente emotiva. L’appuntamento, quinto della stagione “Evoluzioni” promossa dal Comune di San Martino Buon Albergo e curata da Ippogrifo Produzioni, si preannuncia come un evento di grande richiamo per gli appassionati di teatro e di comicità intelligente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Cresce l’attesa al Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo, dove sabato sera va in scena “Tre sedie ovvero la scenografia”.

Al Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo prosegue la stagione teatrale Evoluzioni, promossa dal Comune di San Martino Buon Albergo e curata da Ippogrifo Produzioni.

