Sanremo 2026 è già un déjà-vu? Il Festival di Carlo Conti punta sull’usato sicuro

Sanremo 2026 sembra ripetere schemi passati, perché il festival ritorna a puntare sui volti noti e consolidati. La scelta di Carlo Conti, che ha già diretto il festival in passato, ha portato una formula più sicura e meno rischiosa rispetto alle sperimentazioni degli ultimi anni. La curiosità cresce tra il pubblico, che si aspetta una serata senza sorprese, affidandosi ai nomi già noti nel panorama musicale italiano.

Dopo cinque anni di Amadeus, è bastato un anno di gestione di Carlo Conti per togliere ogni estro al Festival di Sanremo. E ora che si avvicina il debutto della 76esima edizione, la curiosità è ai minimi storici Il prossimo 24 febbraio prenderà il via la nuova edizione del Festival di Sanremo, la 76esima nonché la quinta condotta da Carlo Conti dal 2015 a oggi. Rai 1 scalda i motori e l'evento dell'anno è pronto a partire: peccato che non ce ne siamo accorti. Polemica su Andrea Pucci a parte, ovviamente. Dopo la gestione di Amadeus infatti, quando ogni anticipazione era accompagnata dall'entusiasmo del direttore artistico, gli annunci "tecnici" di Carlo Conti hanno tolto ogni enfasi al carrozzone che s'avvicina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Tra circa un mese si aprirà ufficialmente la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più attesi in Italia.

