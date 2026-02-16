Le ragioni del Sì domani il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Piacenza
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio parteciperà domani a Piacenza per parlare delle motivazioni del Sì al referendum sulla riforma della giustizia. La sua presenza si inserisce in un incontro pubblico fissato alle 18 nell’Auditorium Sant'Ilario, dove discuterà dei cambiamenti proposti, con particolare attenzione alle nuove norme sui processi penali.
L’incontro in Sant'Ilario alle 18 sarà introdotto dal ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti Martedì 17 febbraio, alle 18 all’Auditorium Sant'Ilario in città, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del Sì”, dedicato al referendum in materia di riforma della giustizia indetto per il 22 e 23 marzo. Interverranno il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e l’avvocato e professore Mauro Paladini, vicepresidente della Scuola Superiore della Magistratura. L’incontro sarà introdotto dal Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio arriverà a Piacenza il 17 febbraio per un incontro pubblico all'auditorium Sant'Ilario alle 18.
