Addio Brunori lettera di un tifoso del Palermo dagli Usa | Matteo sei entrato nei nostri cuori e lì resterai per sempre
Ecco una lettera di un tifoso del Palermo, Alberto Carrotta, che vive negli Stati Uniti da circa 15 anni. In essa, esprime il suo affetto e la tristezza per l’addio a Brunori, ricordando l’importanza di Matteo nel cuore dei supporter. Di seguito, il testo integrale della missiva, che testimonia il legame tra un tifoso lontano e la propria squadra.
Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata da un nostro lettore, Alberto Carrotta, palermitano che vive negli Usa da circa 15 anni. “In qualità di grande tifoso del Palermo - scrive - ho predisposto una lettera di ringraziamento per quanto fatto dall’ormai nostro ex capitano, Matteo Brunori, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Addio Brunori, lettera di un tifoso del Palermo dagli Usa: Matteo, sei entrato nei nostri cuori e lì resterai per sempre.
Palermo saluta Matteo Brunori, ovazione allo stadio per l'attaccante ormai a un passo dalla Sampdoria - E' stato un addio carico di emozione quello che il Palermo ha dedicato a Matteo Brunori, sempre più vicino alla Sampdoria. telenord.it
GazzSport - Palermo, l'addio di Brunori - Il Palermo chiude il 2025 con una vittoria pesante e una serata carica di significati. tuttob.com
Sampdoria, Brunori pronto a vestirsi di blucerchiato: addio emozionante al Palermo - Arriverà a Genova in prestito È stata una serata carica di emozioni quella vissuta allo stadi ... sampnews24.com
https://short.do/fX-0Ni Un rigore che ha cambiato la storia, un giro sotto la curva che profuma di addio. Palermo e Brunori: emozioni, gol, promozioni. Qualunque sarà il futuro, certe immagini resteranno per sempre. - facebook.com facebook
