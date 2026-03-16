LIVE Sinner-Medvedev 7-6 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’azzurro è cinico e conquista il parziale alla prima occasione

Da oasport.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita di oggi all’ATP di Indian Wells, il tennista italiano ha vinto il primo set contro il russo Medvedev con un punteggio di 7-6, grazie a un servizio vincente al centro al momento decisivo. La sfida tra i due prosegue in diretta, con il punteggio attuale di 8-7 in favore dell’italiano, che ha ottenuto il parziale al primo tentativo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-7 SERVIZIO VINCENTE AL CENTRO! Sinner ottiene il primo set alla prima occasione utile. Un’ora esatta la durata del primo parziale. 7-6 Stupendo rovescio inside-in di Sinner, largo il diritto lungolinea del russo. 6-6 Niente da fare. Medvedev fa correre Sinner, che alla fine mette il diritto in rete. Il gioco del russo è asfissiante, non ti dà tempo di ragionare. 6-5 Ace esterno di Sinner. 5-5 Palla corta non perfetta di Sinner. Medvedev ci arriva, il passante di diritto incrociato dell’italiano resta in campo. Il russo l’ha lasciata andare, convinto che uscisse. 4-5 Niente da fare. Il russo picchia di diritto e di rovescio: alla fine l’italiano deve cedere. 🔗 Leggi su Oasport.it

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