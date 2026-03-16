LIVE Sinner-Medvedev 7-6 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’azzurro è cinico e conquista il parziale alla prima occasione
Durante la partita di oggi all’ATP di Indian Wells, il tennista italiano ha vinto il primo set contro il russo Medvedev con un punteggio di 7-6, grazie a un servizio vincente al centro al momento decisivo. La sfida tra i due prosegue in diretta, con il punteggio attuale di 8-7 in favore dell’italiano, che ha ottenuto il parziale al primo tentativo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-7 SERVIZIO VINCENTE AL CENTRO! Sinner ottiene il primo set alla prima occasione utile. Un’ora esatta la durata del primo parziale. 7-6 Stupendo rovescio inside-in di Sinner, largo il diritto lungolinea del russo. 6-6 Niente da fare. Medvedev fa correre Sinner, che alla fine mette il diritto in rete. Il gioco del russo è asfissiante, non ti dà tempo di ragionare. 6-5 Ace esterno di Sinner. 5-5 Palla corta non perfetta di Sinner. Medvedev ci arriva, il passante di diritto incrociato dell’italiano resta in campo. Il russo l’ha lasciata andare, convinto che uscisse. 4-5 Niente da fare. Il russo picchia di diritto e di rovescio: alla fine l’italiano deve cedere. 🔗 Leggi su Oasport.it
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