LIVE Sinner-Medvedev 4-5 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | altra occasione non sfruttata da 0-30

Al torneo ATP di Indian Wells 2026, il match tra Sinner e Medvedev si trova sul punteggio di 4-5. Durante il game, Sinner ha avuto un’opportunità di break sul 0-30, ma ha commesso un errore con il diritto da fondo, che ha permesso a Medvedev di mantenere il servizio. La partita prosegue con il punteggio ancora favorevole all’avversario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Sinner cade nella ragnatela da fondo e ancora una volta è il primo a sbagliare con il diritto. 4-5 Servizio esterno vincente. A-40 Ace al centro del russo. 40-40 Stupendo passante di rovescio lungolinea vincente dell’italiano. La specialità della casa. A-40 Gratuito di rovescio per il n.2. 40-40 Sinner offensivo in risposta, avanza a rete e chiude con la volée alta di diritto. 40-30 Sinner stecca la risposta di diritto. 30-30 Potente diritto lungolinea del russo che l’italiano non riesce a gestire. 15-30 Largo di un soffio il rovescio incrociato di Sinner. 0-30 In rete il rovescio incrociato dal centro del russo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 4-5, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: altra occasione non sfruttata da 0-30 Articoli correlati LIVE Sinner-Medvedev 1-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’italiano risale subito da 0-30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Servizio e diritto dell’italiano. LIVE Alcaraz-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: chi sfiderà Sinner?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:16 Jannik SINNER l’ha fatto ancora: 6-2, 6-4 a Zverev e finale a Indian Wells in carriera, ora scopriamo... Contenuti e approfondimenti su LIVE Sinner Medvedev 4 5 ATP Indian... Temi più discussi: Sinner-Medvedev, vale il titolo: appuntamento alle 22.00; LIVE Sinner-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: caccia all’ultimo 1000 mancante sul cemento; Sinner-Medvedev oggi in finale a Indian Wells 2026, quando si gioca e dove vederla in TV e in chiaro; Sinner-Zverev e non solo: semifinali LIVE su Sky. LIVE Sinner-Medvedev 3-4, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il russo annulla 2 palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Gratuito di rovescio per il n.2. 40-40 Sinner offensivo in risposta, avanza a rete e chiude con la volée ... oasport.it Sinner-Medvedev 3-4 in diretta LIVE: Jannik inizia bene la finale di Indian WellsSinner sfida Medvedev nella finale di Indian Wells Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale, cerca il suo primo trofeo nel Master 1000 californiano ... fanpage.it Manca poco alla finale... Siete pronti a sostenere Sinner Forza Jannik #TennisParadise #IndianWells #Medvedev facebook LIVE #Sinner- #Medvedev, la finale di #IndianWells in diretta x.com