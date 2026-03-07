LIVE Sinner-Svrcina 6-1 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’azzurro conquista il primo set

Al torneo ATP di Indian Wells, il giocatore italiano ha vinto il primo set contro il rivale, con un punteggio di 6-1. Durante la partita, ha realizzato un punto decisivo con una combinazione di colpi che ha coinvolto una palla corta e un passante di rovescio, portando il punteggio a 40-0 in suo favore. La sfida è in corso e viene trasmessa in diretta.

15-40 Due palle del doppio break Sinner. Anche la gran difesa dell'altoatesino, che raccoglie poi l'errore dell'avversario. 15-0 Si ferma sul nastro il dritto dell'italiano. 2-0 Game Sinner. Perfetto il dritto lungolinea dell'altoatesino, che conferma il break. 40-0 Altro gran punto di Jannik, che prima spinge, poi completa l'opera con la combinazione palla cortapassante di rovescio. 1-0 BREAK SINNER! Profondissimo il dritto incrociato dell'azzurro, che piazza il break. 40-AD Palla break Sinner. Scappa via il rovescio del tennista di Ostrava. 40-40 Scambio condotto magistralmente da Jannik, che guadagna campo e chiude con il dritto inside out. 40-15 Dritto lungolinea improvviso e schiaffo al volo vincente del tennista di Ostrava.