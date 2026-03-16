Nel torneo ATP di Indian Wells 2026, Jannik Sinner ha battuto Daniil Medvedev in due set, entrambi decisi al tie-break. Durante la partita, Sinner ha recuperato da uno svantaggio di 0-4 nel secondo tie-break, vincendolo 7-4. La sfida si è conclusa con il punteggio di 7-6, 7-6 in favore del tennista italiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.27 Jannik Sinner ha sconfitto un redivivo Daniil Medvedev per 7-6 (6), 7-6 (4). 0.25 Sinner diventa il terzo giocatore della storia, dopo Federer e Djokovic, ad aver vinto tutti e sei i Masters 1000 che si giocano sul cemento. Tra i miti indelebili! 0.24 Assurda la rimonta da fenomeno nel tie-break. Da 0-4 a 7-4. Sinner si è indicato il cuore subito dopo la vittoria. 7-4 FINISCE QUI! Risposta violentissima di Sinner con il diritto! Medvedev non riesce a gestirla e il successivo diritto termina lungo! Seconda di servizio. 6-4 SIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Medvedev ci ha provato in tutti i modi, ma ha trovato un muro dall’altra parte! In rete il rovescio incrociato del russo! Seconda per il russo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 7-6, 7-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: assurda rimonta da 0-4 a 7-4 nel tie-break!

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LIVE Sinner-Medvedev 7-6, 5-4, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: prosegue la partita a scacchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Passaggio a vuoto di Sinner, largo di metri il rovescio incrociato. Altra seconda. 30-15 Pessima palla ... oasport.it

Sinner-Medvedev 7-6 (6), 6-6, diretta oggi: la finale di Indian Wells. Anche il secondo set terminerà al tie-break. Equilibrio totale al servizioTempo di finale per Jannik Sinner che, dop aver eliminato Zverev, è pronto a scendere in campo contro Medvedev a caccia del primo titolo del 2026. ilmessaggero.it

Sì, Jannik!! Sinner batte Medvedev in due set, 7-6, 7-6 e vince Indian Wells! Quello californiano era l’unico Masters 1000 su cemento che mancava nella sua bacheca. Grande facebook

IL PRIMO SET È DI SINNER Il pressing asfissiante di Medvedev si fa sentire, ma Jannik ha comunque la meglio e si porta a casa il primo set del match (7-6). Ora lo divide un solo set dalla vittoria del torneo #Tennis #BNPParibasOpen #Sinner #Medved x.com