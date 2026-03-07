LIVE Paolini-Potapova 6-6 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | si va al tie-break

Al torneo WTA di Indian Wells, il match tra Paolini e Potapova è attualmente in parità 6-6, con il punteggio che si decide in un tie-break. La partita è in corso e i giocatori si stanno sfidando punto su punto. La tensione sale mentre si aspetta l’esito di questa fase decisiva. La diretta viene aggiornata in tempo reale per seguire ogni spunto.

7-6 Lungo il rovescio lungolinea dell’azzurra. Il primo parziale va alla giocatrice che rappresenta l’Austria. 6-5 In rete il diritto lungolinea giocato in attacco della portacolori austriaca. 6-4 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo della classe ’96. 6-2 Rovescio incrociato e vincente giocato a ridosso della rete della numero 91 WTA. Ci sono quattro set point. 6-6 Palla corta di diritto incrociata e vincente di ”Jas”. Si va al tie-break in questo primo parziale. 40-A Lungo il diritto lungolinea giocato in attacco della portacolori austriaca. C’è un’altra palla del controbreak. 40-40 Diritto incrociato e vincente giocato in contropiede della classe 2001. 🔗 Leggi su Oasport.it

