LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6 3-2 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | scambio di break nel 2° set

Alcaraz e Medvedev sono in corso di match all'ATP Indian Wells 2026, con Medvedev avanti nel secondo set e un parziale di 3-2. Durante il gioco, Medvedev ha ottenuto un punto con un dritto vincente e ha concluso uno scambio di volo con successo. Successivamente, ha messo a segno un servizio vincente, portando il punteggio a 30-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 A segno di dritto Medvedev. Bellissima schermaglia di volo! 15-0 Servizio vincente Medvedev. 3-2 Risposta vincente di dritto. chapeau. 15-40 Sul nastro il dritto di Alcaraz. 15-30 Doppio fallo. 15-15 Sbaglia di dritto Alcaraz. 15-0 Slice dritto e smash. 3-1 In rete il rovescio del russo. Break. 30-40 Butta via la palla corta con il rovescio Alcaraz. 15-40 Lascia a desiderare il rovescio d’attacco di Medvedev, ne approfitta facilmente lo spagnolo: palle break, le prime due! 15-30 Grave errore di dritto dello spagnolo. Seconda 0-30 Coppia di passanti a segno Alcaraz. 0-15 Errore di dritto di Medvedev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6, 3-2 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: scambio di break nel 2° set Articoli correlati LIVE Alcaraz-Medvedev 2-5, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: domina il russo nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Servizio, rovescio e addirittura tocchettino morbido Medvedev! 40-15 Non risponde sulla seconda di... LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6, 1-1 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: grande 1° set del russo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Stecca di nuovo un dritto l’iberico! 40-15 Altro gratuito di dritto Alcaraz. Una selezione di notizie su LIVE Alcaraz Medvedev 3 6 3 2 ATP... Temi più discussi: Live Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 14/03/2026; Sinner-Zverev e non solo: semifinali LIVE su Sky; LIVE Alcaraz-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il redivivo russo confida nel colpaccio; Alcaraz resta imbattuto nel 2026, Draper eliminato da Medvedev. Alcaraz diretta Indian Wells: segui la semifinale con Medvedev. Tennis oggi LIVELo spagnolo numero uno del mondo sfida il russo sul cemento del Masters 1000 statunitense: il vincitore sfiderà Sinner per il titolo. Aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6, 2-1 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: siamo on serve nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Raro errore di volo dello spagnolo. 40-15 Sta dentro tutto ad Alcaraz, poi inside in vincente. 30-15 ... oasport.it Sinner in finale a Indian Wells, Zverev battuto in due set. In finale contro Alcaraz o Medvedev x.com L’azzurro, numero 2 del mondo, mette in campo una prestazione solida e batte nettamente il tedesco, numero 4 della classifica Atp. Per il titolo sfiderà uno tra Alcaraz e Medvedev - facebook.com facebook