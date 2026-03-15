LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6 4-3 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | scambio di break nel 2° set

Alcaraz e Medvedev si affrontano nel secondo set del match ad Indian Wells 2026, con il punteggio attuale di 3-6, 4-3. Durante lo scambio, Medvedev ha tentato un rovescio e ha annullato una chance di break, mentre Alcaraz ha risposto con un colpo molto profondo. La partita continua con intensi scambi tra i due tennisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Fa cosa vuole di rovescio il russo e annulla la chance! 40-A Affossa il rovescio Medvedev, risposta comunque profondissima di Alcaraz. 40-40 Risposta d’incontro e discesa a rete vincente. 40-30 Vincente la prima al centro del russo. 30-30 Clamorosa seconda di Medvedev. Seconda 15-30 Riga nello scambio, Medvedev arretra e allora ricamino delizioso. 15-15 Perde in lunghezza il dritto però! 0-15 La risposta di dritto di Alcaraz. 4-3 A quindici lo spagnolo. 40-15 Bella palla corta e comoda chiusura. 30-15 Slice vincente Alcaraz. 15-15 Sbaglia di rovescio Medvedev. 0-15 Lungo il rovescio di Alcaraz. 3-3 Angolo pazzesco trovato da Medvedev con il rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6, 4-3 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: scambio di break nel 2° set Articoli correlati Leggi anche: LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6, 3-2 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: scambio di break nel 2° set LIVE Alcaraz-Medvedev 2-5, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: domina il russo nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Servizio, rovescio e addirittura tocchettino morbido Medvedev! 40-15 Non risponde sulla seconda di... Una selezione di notizie su LIVE Alcaraz Medvedev 3 6 4 3 ATP... Temi più discussi: Live Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 14/03/2026; Sinner-Zverev e non solo: semifinali LIVE su Sky; LIVE Alcaraz-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il redivivo russo confida nel colpaccio; Alcaraz resta imbattuto nel 2026, Draper eliminato da Medvedev. Alcaraz diretta Indian Wells: segui la semifinale con Medvedev. Tennis oggi LIVELo spagnolo numero uno del mondo sfida il russo sul cemento del Masters 1000 statunitense: il vincitore sfiderà Sinner per il titolo. Aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6, 2-1 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: siamo on serve nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Lascia a desiderare il rovescio d'attacco di Medvedev, ne approfitta facilmente lo spagnolo: palle break, ... oasport.it Di nuovo in campo con la seconda semifinale californiana: Carlos Alcaraz vs Daniil Medvedev Nono incontro fra i due con gli ultimi quattro vinti dallo spagnolo x.com Jannik Sinner batte per la sesta volta consecutiva Alexander Zverev e approda in finale per la prima volta nel 2026. Alcaraz o Medvedev a contendergli il titolo facebook