LIVE Sinner-Medvedev 7-6 2-1 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | sale il livello dell’italiano nel secondo set

Al torneo ATP di Indian Wells 2026, Sinner e Medvedev sono in campo per la loro partita in diretta. Al momento, Sinner si trova in vantaggio nel secondo set con un punteggio di 2-1, dopo aver vinto il primo 7-6. In questo momento, Sinner ha conquistato un punto con un diritto lungolinea vincente durante lo scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Lungo il diritto di Sinner. 2-1 Fantastico diritto lungolinea vincente dell’italiano. 40-15 In rete il rovescio dal centro del russo. 30-15 Servizio esterno vincente di Sinner. 15-15 Ace esterno dell’azzurro. 0-15 Largo il rovescio incrociato del n.2. 1-1 In rete la palla corta dell’italiano. A-40 Fortunato Medvedev con un nastro. Sinner gioca una palla corta che finisce larga. 40-40 PAZZESCO! Medvedev non chiude una comoda volée. Incredibile recupero difensivo di Sinner con il rovescio, poi volée di diritto del russo in rete. 40-30 Largo il rovescio incrociato dell’italiano. 30-30 Doppio fallo del n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 7-6, 2-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: sale il livello dell’italiano nel secondo set Articoli correlati LIVE Sinner-Medvedev 1-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’italiano risale subito da 0-30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Servizio e diritto dell’italiano. LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 1-0, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 GAME SINNER! L’azzurro consolida il break conquistato precedentemente e lo fa con un altro servizio... Contenuti e approfondimenti su LIVE Sinner Medvedev 7 6 2 1 ATP Indian... Temi più discussi: Sinner-Medvedev, vale il titolo: appuntamento alle 22.00; LIVE Sinner-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: caccia all’ultimo 1000 mancante sul cemento; Dove vedere Sinner-Medvedev, finale del Masters 1000 di Indian Wells in tv e streaming; Medvedev è in finale: Alcaraz ko in 2 set. LIVE Sinner-Medvedev 7-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro è cinico e conquista il parziale alla prima occasioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-7 SERVIZIO VINCENTE AL CENTRO! Sinner ottiene il primo set alla prima occasione utile. Un'ora esatta la durata ... oasport.it Sinner-Medvedev, diretta live finale Indian Wells: Jannik si aggiudica un primo set combattutissimoDiretta live della finale di Indian Wells tra Daniil Medvedev e Jannik Sinner, che punta a conquistare il suo primo trofeo del 2026 che gli varrebbe uno storico record ... sport.virgilio.it IL PRIMO SET È DI SINNER Il pressing asfissiante di Medvedev si fa sentire, ma Jannik ha comunque la meglio e si porta a casa il primo set del match (7-6). Ora lo divide un solo set dalla vittoria del torneo #Tennis #BNPParibasOpen #Sinner #Medved x.com Sinner in campo per la finale contro Medvedev, la diretta facebook