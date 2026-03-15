LIVE Alcaraz-Medvedev ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | chi sfiderà Sinner?

Alcaraz e Medvedev si affrontano in diretta all'ATP Indian Wells 2026, mentre si attende di scoprire chi sfiderà Sinner nelle prossime fasi del torneo. Alle 23:16, Jannik Sinner ha concluso il suo match contro Zverev con un risultato di 6-2, 6-4. I match sono in corso e gli aggiornamenti vengono seguiti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:16 Jannik SINNER l’ha fatto ancora: 6-2, 6-4 a Zverev e finale a Indian Wells in carriera, ora scopriamo l’avversario di domani! Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 che vede di fronte l’iberico Carlos ALCARAZ e il russo Daniil MEDVEDEV per l’altro posto in finale, quello della parte alta! Redivivo, il russo pare tornato ai livelli che ha saputo tenere per un decennio. Il campione Slam di Mosca prova a tornare in finale a Indian Wells, lui che qui non ha mai vinto. Dopo il titolo di Dubai è giunto in semifinale in California senza perdere neanche un parziale per strada, sconfiggendo ai quarti Jack Draper, campione in carica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: chi sfiderà Sinner? Articoli correlati LIVE Alcaraz-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il redivivo russo confida nel colpaccioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale del Masters 1000 di... Leggi anche: Atp Indian Wells 2026, sorteggiato il tabellone: con chi giocano Sinner e Alcaraz Sinner-Alcaraz: gli highlights | Six Kings Slam Altri aggiornamenti su LIVE Alcaraz Medvedev ATP Indian Wells... Temi più discussi: Alcaraz in semifinale, sfiderà Medvedev; Live Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 14/03/2026; Alcaraz-Medvedev oggi, ATP Indian Wells 2026: definito l’orario della semifinale! Dove vederla in tv e streaming; Indian Wells, Alcaraz contro Medvedev in semifinale. Alcaraz-Medvedev oggi, ATP Indian Wells 2026: definito l’orario della semifinale! Dove vederla in tv e streamingCarlos Alcaraz affronterà Daniil Medvedev quest'oggi nella seconda semifinale del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano, lo spagnolo e il ... oasport.it LIVE Alcaraz-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il redivivo russo confida nel colpaccioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale del Masters 1000 di Indian ... oasport.it ATP Indian Wells, le quote: Sinner e Alcaraz dati in finale, Zverev e Medvedev sembrano spacciati x.com Oggi a Indian Wells si scende in campo per le semifinali maschili. Jannik Sinner se la vedrà contro Zverev alle 21.30: chi passa sfiderà il vincente di Alcaraz-Medvedev (riedizione delle finali del 2023 e del 2024). Il torneo di Indian Wells è in diretta su Sky Spor - facebook.com facebook