LIVE Italia-Spagna 47-43 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | Zandalasini prende per mano le azzurre ultimo quarto in scena

Durante la partita tra Italia e Spagna nelle qualificazioni mondiali di basket femminile, il punteggio segna 47-43 a favore delle italiane. Zandalasini guida le azzurre con un’ottima prestazione, mentre nel quarto periodo si susseguono errori e difese poco efficaci. A un minuto e mezzo dal termine, la partita è ancora aperta e il punteggio si muove con azioni di entrambe le squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50-48 Tabellata non dichiarata da tre di Araujo. 50-45 PASA CON LA TRIPLA APERTA FRONTALE! Si continua con tanti errori e tanta difesa, poco più di 8? alla fine. 47-45 Gran canestro di Buenavida, penetra dal lato sinistro e poi riesce a segnare con la destra in caduta. Inizia l’ultimo quarto a San Juan, primo possesso per l’Italia. TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 14; SPAGNA: Gustafson 10 Gran rubata di Andrè, poi però Santucci non riesce a segnare dai sei metri e allora si entra nell’ultimo quarto con l’Italia avanti 47-43. E con Conde che, dal lato spagnolo, non è più neppure in panchina, il che non è certo un bel segnale per le iberiche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 47-43, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: Zandalasini prende per mano le azzurre, ultimo quarto in scena Articoli correlati LIVE Italia-Spagna 15-13, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: primo quarto a tinte difensive, azzurre avantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La Spagna, oltre a essere in bonus, non riesce praticamente più a segnare. LIVE Italia-Spagna 28-26, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: in scena il terzo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-38 Ottima Cubaj col rimbalzo in attacco sull’errore di Zanda, sono due per lei! 32-38 Conde si riesce ad... Aggiornamenti e notizie su LIVE Italia Spagna 47 43 Qualificazioni... Temi più discussi: LIVE Italia-Spagna, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per fare la storia; Spoilerata la terza maglia del Canada per il Mondiale; Eurobasket, una grande Italia batte la Spagna in volata 67-63: azzurri agli ottavi; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Italia vs Spagna, diretta 4Q 47-43ITALIA vs SPAGNA: DIRETTA 4Q Live - 3Q Live - Buenavida apre la ripresa con una tripla 28-29. Cubaj spara sul primo ferro, Gustafson penetra e segna, allungando il break a cavallo dei ... pianetabasket.com LIVE Italia-Spagna 47-43, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: Zandalasini prende per mano le azzurre, ultimo quarto in scenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50-48 Tabellata non dichiarata da tre di Araujo. 50-45 PASA CON LA TRIPLA APERTA FRONTALE! Si continua con tanti ... oasport.it E poi, all’improvviso, tornare di moda. Chiedere a Ivana Spagna, già regina della dance italiana nel mondo negli Ottanta, che a settant’anni si è ritrovata sulla cresta dell’onda quando la sua Easy lady (1987) è diventata virale sui social con un remix ideato con facebook «La sfida del caro energia si vince con le rinnovabili. L'Italia faccia come la Spagna: il Sud decollerebbe» x.com