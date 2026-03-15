LIVE Italia-Spagna 0-0 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | si comincia!

Alle qualificazioni mondiali di basket femminile 2026, l’Italia e la Spagna sono attualmente ferme sul punteggio di 0-0. La partita è in corso e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in diretta. In questa fase, Carrera ha segnato due punti con un gancio dal centro del pitturato dopo aver superato la difesa avversaria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Gran gancio dal centro del pitturato di Carrera dopo aver penetrato. Primo possesso Italia con Verona che subito prova ad andare a canestro, sbagliando. 21:59 Squadre alle loro panchine, tra pochissimo si inizia! 21:56 Suonati gli inni, tutto pronto, manca solo la palla a due! 21:54 In corso la cerimonia di presentazione seguita dagli inni nazionali, quello di Mameli e quello spagnolo (che è uno dei pochissimi al mondo tuttora senza testo). 21:52 Ricordiamo che, nella prima partita di oggi, gli USA hanno travolto la Nuova Zelanda per 101-46. Niente di strano, in sostanza. 21:49 Come già nella giornata di ieri contro gli USA, l’Italia non avrà a disposizione Francesca Pan, che si è infortunata contro la Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 0-0, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: si comincia! Articoli correlati LIVE Italia-Spagna, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per fare la storiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita dell’Italia... LIVE Italia-Spagna, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: tra poco la palla a due a San JuanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:40 Buonasera a tutti, e per la quarta volta bentrovati nel mondo del grande basket femminile. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Italia Spagna 0 0 Qualificazioni... Temi più discussi: Pre-Mondiale, Italia-Stati Uniti 59-93. Oggi Azzurre con la Spagna (ore 22.00, SkySport, RaiSport, DAZN); Italia - Spagna alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; Azzurrini ko a Riano: 3-1 per la Spagna nel secondo test. Battisti: Sconfitta immeritata; Costi dell’energia, la Spagna si protegge dalla guerra più dell’Italia grazie alle rinnovabili. LIVE Italia-Spagna, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per fare la storiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita dell'Italia ... oasport.it L'Italia va ko con la Spagna, ora la finalina con l'Olanda Rivivi la direttaE’ stata una partita a due facce - sottolinea il portiere azzurro a Rai Sport - abbiamo fatto un bel primo tempo, poi nella ripresa ci siamo abbassati troppo. Siamo stati sfortunati sul gol, ma ... corrieredellosport.it E poi, all’improvviso, tornare di moda. Chiedere a Ivana Spagna, già regina della dance italiana nel mondo negli Ottanta, che a settant’anni si è ritrovata sulla cresta dell’onda quando la sua Easy lady (1987) è diventata virale sui social con un remix ideato con facebook «La sfida del caro energia si vince con le rinnovabili. L'Italia faccia come la Spagna: il Sud decollerebbe» x.com